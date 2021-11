Nike se pregătește pentru metavers și vrea să vândă produse vitrtuale în diversele lumi online existente ​S-a vorbit în ultimele zile despre ideea de metavers și despre interesul uriaș al Facebook pentru aceasta ipotetica lume virtuala globala, dar și alte companii vad metaversul ca fiind promițator. Nike, celebra pentru adidași și haine sport, a depus cereri de brevete în SUA pentru a putea vinde produse virtuale în universurile virtuale existente și pentru a-și proteja marca și logo-ul în aceste lumi online.



Nike are o capitalizare de piața de 265 miliarde dolari și cele mai noi informații arata ca a depus șapte cereri de brevete pentru ca marcile sale sa fie prezente… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de opt companii cu afaceri online au cerut miercuri guvernelor din Uniunea Europeana sa regandeasca ceea ce poate fi considerat drept "utilizatorul final activ" al serviciilor lor, de teama ca definitia propusa in prezent ar putea sa le dezavantajeze, transmite Reuters. Uniunea Europeana…

- ​Cum ne vom petrece online timpul peste 10 ani când ne vom fi saturat de rețele sociale și de seriale? Mulți vizionari tech spun ca miliarde de oameni își vor pune caști VR și vor intra în metavers, o lume virtuala și vasta unde vor putea face aproape orice, de la cumparaturi, pâna…

- Un copil in varsta de 12 ani din Buzau a amenintat ca se sinucide dupa ce platforma de jocuri online, Roblox, i-a inchis contul. Reprezentantii site-ului au sesizat imediat Interpol Washington. In dimineata de 17 octombrie, in jurul orei 07.00, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau…

- A avut ocazia sa il intalneasca pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. A fost sfatuit și consiliat in afacerea online pe care abia o incepuse, deși avea doar 17 ani, iar Zuckerberg a fost impresionat de ideile și avantul tanarului roman. Se numește Sebastian Dobrincu, iar in Romania, nu a fost la…

- Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, taxeaza dur, intr-o postare pe Facebook, lipa de meritocrație din PNL, promovata de Florin Cițu și de susținatorii sai in alegerile din acest weekend, cand liberalii sunt așteptați sa-și aleaga conducerea. “Nu candidez pentru nicio funcție la acest congres al PNL,…

- Jurnalistul și gazetarul Horia Alexandrescu a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Vestea a fist data chiar de catre fiica sa, Anca Alexandrescu. „Tata a plecat”, a scris Anca Alexandrescu, luni dimineața, pe contul de Facebook, fara sa dea alte detalii. Horia Alexandrescu era internat și suferea…

- FOTO| Carmen de la Salciua, inapoi la „origini”, intr-o poza din mediul online. Fotografia indragita de cantareața din Alba Carmen de la Salciua, inapoi la „origini”, intr-o poza din mediul online. Fotografia indragita de cantareața din Alba „Am fost un om simplu! Ca oricare alta tanara am avut un vis…

- Un tanar Vaslui a fost condamnata pentru evaziune fiscala, dupa ce a vandut arme virtuale pentru un joc video și nu a declarat veniturile. Tanarul a platit prejudiciul de 113.000 de lei, iar magistrații au decis achitarea acestuia. Condamnat pentru evaziune fiscala dupa ce a vandut arme virtuale intr-un…