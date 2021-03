Stiri pe aceeasi tema

- Ulterior a fost relatat in presa ca de fapt totul ar fi fost o pacaleala de 1 aprilie scapata de sub control, publicata mai devreme decat ar fi trebuit. Compania a publicat luni un comunicat pe care ulterior l-a dat jos in care anunta „rebranding-ul" care pare sa sublinieze tranzitia sa catre investitiile…

- Pantofii sport de 1.018 dolari, pe care sunt inspcriptionate o cruce intoarsa, o pentagrama si „Luke 10:18” (Luca 10:18), au fost realizati folosind un model Nike Air Max din 1997. MSCHF a lansat 666 astfel de perechi, luni, in colaborare cu rapperul Lil Nas X, si a spus ca au fost vandute toate in…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, isi va extinde prezenta pe unele piete emergente, unde pana acum a fost in urma rivalilor din Asia, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Skoda majoreaza fondurile pentru investitii in India sau in sud-estul Asiei, precum si sumele alocate…

- Pfizer a inceput un studiu clinic pentru o terapie antivirala, destinata COVID-19 Compania americana Pfizer a anunțat ca a inceput un studiu clinic de faza timpurie pentru o terapie antivirala, destinata Covid-19. Acest medicament ar putea fi administrat pacienților chiar de la primul semn de infectare…

- Pilotul aeronavei United, care a aterizat de urgenta dupa ce un motor a explodat, se aude pe o inregistrare publicata de Fox News cum solicita ajutorul turnului de control, la scurt timp de la decolarea din Denver. Compania aviatica a oprit de la zbor 24 de avioane Boeing 777. Aeronava Boeing 777 se…

- Dosarul civil a fost intregistrat recent la Judecatoria Constanta si are ca obiect "actiune in raspundere delictuala pretentiildquo;. Yco Teh Construct Constanta a dat in judecata Asociatia de Proprietari Mamaia nr. 86 si pe mai multi proprietari ai unor apartamente din zona. Compania a construit un…

- "Orange Valley, producator local de produse pe baza de catina, face bilantul pentru 2020 si anunta care sunt planurile companiei pentru anul curent. Astfel, in 2021, producatorul se asteapta la o crestere de pana la 100% a vanzarilor si estimeaza dublarea cifrei de afaceri, pana la 300.000 de euro.…

- Compania britanica de investitii Hipgnosis Songs Fund a cumparat tot catalogul muzical al Shakirei, scrie revista Rolling Stone. Catalogul consta in 145 de cantece și conține inclusiv super hituri ca: “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever,” “She Wolf” și “Waka Waka”. Habar nu avem cat au platit pe toate…