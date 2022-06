Nike anunță că dă papucii Rusiei. Ce altă mare companie se retrage de pe piața de la Moscova Companiile americane Cisco Systems si Nike au anuntat joi ca intentioneaza sa se retraga complet din Rusia, intensificand astfel ritmul de retragere a companiilor occidentale din aceasta tara, transmite Reuters. Producatorul de echipamente de telecomunicatii Cisco isi va inchide activitatile in Rusia si Belarus, potrivit companiei. Producatorul american de echipamente sportive Nike se va retrage complet din Rusia, la trei luni dupa ce si-a suspendat operatiunile. Companiile straine care doresc sa paraseasca Rusia din cauza razboiului din Ucraina se confrunta cu perspectiva… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

