Nights In Marrakesh alaturi de Otilia! Artista lanseaza o piesa cu influente orientale

- Trupa VUNK și-a unit forțele pentru prima data cu Alexandra Stan și a lansat single-ul „Asta-i pentru altcineva”. Aceasta piesa este ideala pentru februarie, luna anului dedicata iubirii, cu atat mai mult avand in vedere faptul ca astazi sarbatorim Dragobetele, ziua aleasa de romani pentru a intampina…

- De cate ori ai vazut nebunia din ochii ei sau din ochii lui? De cate ori ai incercat sa ințelegi tainele poveștii de dragoste pe care o traiești? TeddyBear și Milan au gasit raspunsul intrebarilor tale. Cei doi artiști a lansat vineri, 18 februarie, „ Madness” , o piesa ca o pastila de energie pentru…

- Lansata in luna noiembrie a anului 2021, piesa „Ultimul Mesaj” continua sa fie in topul preferințelor ascultatorilor. Considerata o melodie numai buna de pus pe rana, puțini sunt cei care știu adevarata poveste din spatele piesei cantata de Otilia și Emilian. Compusa de artist, „ Ultimul Mesaj ” are…

- Randi incepe anul in forța, lansand o piesa de top, in colaborare cu binecunoscutul cantareț australian Faydee. Body Language este o piesa dance energica, cu influențe slap bass și cu subtile influențe balcanice in tema și interpretare. Piesa este compusa și produsa de Randi, in studiourile Famous Production,…

- Delia Rus revine cu o noua piesa, cu un nou leac pentru inimile frante. Artista lanseaza marți, 25 ianuarie, „ Ochii caprui”, o piesa pop urbana, cu o poveste despre inimi frante și puterea de a depași momentele de sfarșit ale unei relații. Compusa de artista in colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan,…

- Szabo Csongor-Zsolt, tobarul formației JazzyBIT a lansat o piesa inclusa in cel de-al treilea album al trupei, melodia avand parte de un videoclip „Drum Cam“ filmat in studioul SuperSize Recording din Budapesta și la Filarmonica din Arad. „Piesa ”Gravity” are o importanța aparte pentru mine. Cred ca…

- Lidia Buble incheie anul cu una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Extrapolam”, o balada sensibila ce completeaza tabloul de toamna cu sound-ul sau melancolic. Pentru ca lipsa persoanei iubite oprește timpul in loc, Lidia canta despre o poveste de dragoste la care mulți dintre noi visam.…

- Simpaticul și talentatul Dumi, pe numele lui real Marian Dumitru, revine cu o piesa speciala pe care o lanseaza in preajma zilei Romaniei. Aceasta se numește „Trezește-te Romania” și are niște versuri speciale așa cum spune chiar interpretul și compozitorul. „Trezește-te Romania este o piesa speciala,…