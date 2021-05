Stiri pe aceeasi tema

- Accident aviatic intr-un oraș din vestul Belarusului. Doi oameni au murit, dupa ce avionul militar in care se aflau s-a prabușit. Victimele sunt pilotul și copilotul aparatului de zbor. Tragedia a fost surprinsa de camera de bord a unei mașini.

- Un accident cumplit a avut loc in Africa de Sud. O cisterna plina cu combustibil a explodat dupa ce s-a ciocnit cu un autocar si mai multe autoturisme. In urma incidentului, cel putin sapte persoane au murit si 30 au fost ranite. O cisterna plina cu combustibil a explodat in urma unui accident cumplit.…

- Socrul lui Giovanni Becali, tatal Stellei Becali, a fost celebrul pilot Tulio Hernandez. El s-a stins in cea de-a doua cea mai mare tragedie aeriana din Spania, fiind chiar capitanul care pilota avionul Boeing 747-200, al companiei Avianca, in urma caruia au murit 181 de persoane, iar alte 11 au supraviețuit,…

- Un avion de mici dimensiuni al fortelor aeriene nigeriene s-a prabusit chiar in fata aeroportului din Abuja duminica, din cauza unei defectiuni la motor, si toate cele sapte persoane de la bord au murit, a anuntat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene Ibikunle Daramole intr-un comunicat, preluat…

- Sase persoane si-au pierdut viata duminica dupa ce un avion militar s-a prabusit in estul Mexicului. Aeronava Learjet 45 s-a prabusit in timpul decolarii de pe aeroportul El Lencero din municipalitatea Emiliano Zapata, in statul Veracruz.

- Șapte persoane au murit dupa ce un avion militar s-a prabușit langa un aeroport din Nigeria. Din primele informații, se pare ca avionul a avut o problema la motor, anunța jurnaliștii de la Al...

