Nigeria: S-au tras focuri de armă la scurt timp după ce elevele răpite au fost predate familiilor Peste 200 de eleve rapite saptamana trecuta in statul Zamfara, Nigeria, au fost predate familiilor, insa la scurt timp au fost auzite focuri de arma pe strada. Dupa cinci zile de calvar, cele 279 de fete rapite de la școala in care invațau in Gusau, capitala statului Zamfara, au fost predate parinților. Astfel, fetele au fost aduse cu autobuzul inapoi in curtea școlii, iar parinții s-au ingramadit pentru a-și putea imbrațișa copiii. Aproape 40 de minute mai tarziu, s-au auzit focuri de arma in fața porților școlii. Atat reporterii ajunși la fața locului, cat și oficialii guvernamentali și parinții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

