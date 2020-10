Nigeria: Preşedintele Buhari lansează un apel la ''pace'' într-o ţară pradă violenţelor Presedintele nigerian, Muhammadu Buhari, a lansat duminica un apel la "pace" in Nigeria unde autoritatile intampina dificultati in a pune capat jafurilor dupa doua saptamani de contestare sociala in cea mai populata tara din Africa, noteaza AFP.



Seful statului nigerian a adaugat ca sprijina principiul unei anchete judiciare la Lagos "pentru a face dreptate manifestantilor pasnici care si-au pierdut viata, oamenilor din fortele de securitate au fost asasinati" si celor care si-au pierdut bunuri in timpul zilelor de violente, potrivit unui comunicat dat publicitatii de presedintie.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut vineri Armeniei si Azerbaidjanului sa puna capat violentei si sa protejeze civilii din Nagorno-Karabah unde, de trei saptamani, are loc un conflict sangeros, transmite AFP. Mike Pompeo s-a intalnit separat, la Washington, cu omologul azer…

- O femeie din Italia, despre care se spune ca avea relații cu un oficial de la Vatican, a fost acuzata ca a luat 500.000 de euro din fondurile de caritate ale Papei Francisc. Aceasta a cheltuit banii pe bunuri de lux, conform Insider.Cecilia Marogna, 39 de ani, a lucrat pentru cardinalul Angelo Becciu,…

- Circa 2,75 milioane de migranți au fost impiedicați sa revina in țarile lor in aceasta vara de restricțiile impuse pentru a combate pandemia de Covid, susține ONU. Organizația lanseaza un apel de urgența la cooperare internaționala pentru a gasi soluții la aceasta criza, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Minister of Foreign Affairs Bogdan Aurescu had on Wednesday a telephone conversation with his counterpart from the Federal Republic of Nigeria, Godfrey Oneyama, at the request of the Nigerian side.According to a press release of the Ministry of Foreign Affairs (MAE) sent to AGERPRES, Minister…

- Comuna Romuli din judetul Bistrita Nasaud a devenit cunoscuta la nivel international dupa ce organizatia Agent Green a facut publice mai multe imagini cu un cal torturat de viu, legat si tarat de un taf in padure pentru a momi ursii care urma sa fie vanati in Muntii Rodnei. Se intampla in urma cu un…

- Un bombardier american Air Force B-52 a fost interceptat, vineri, deasupra Marii Negre, de doua aeronave rusești, informeaza CNN.Piloții ruși au trecut pe langa aeronava B-52 la o distanța de 30 de metri. Aeronava americana B-52 s-a confruntat cu turbulențe, iar spațiul de manevra i-a fost limitat.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a inceput luni o vizita de cinci zile in Orientul Mijlociu si Africa menita convingerii statelor arabe sa-si normalizeze relatiile cu Israelul. Prima escala este statul evreu, care tocmai a stabilit relatii cu Emiratele Arabe Unite, transmite AFP.

- Vodafone Romania lanseaza propria platforma cu conținut actual și original despre cele mai recente tendințe și lansari din domeniul tehnologiei. Incepand cu luna august, oamenii vor avea ocazia sa descopere recenziile smartphone-urilor nou lansate disponibile in portofoliul Vodafone, cele mai noi știri…