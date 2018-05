Stiri pe aceeasi tema

- Efectuarea unei noi operatiuni militare in Siria este posibila daca regimul de la Damasc incalca din nou ”linia rosie”, a declarat ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu acordat pentru postul BFMTV.

- Italia nu se va implica direct intr-o eventuala operatiune militara a Occidentului impotriva Siriei, insa va oferi sprijin logistic aliatilor sai, a anuntat, joi, biroul premierului in functie al Italiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Aproximativ 50 de eleve ar fi fost rapite de gruparea islamista terorista Boko Haram in nord-estul Nigeriei, a declarat miercuri un oficial local, potrivit dpa. Adolescentele sunt date disparute de cand presupusi luptatori ai Boko Haram au atacat luni un liceu in orasul Dapchi din statul Yobe, a…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata militiile locale care lupta impotriva gruparii islamiste, informeaza AFP.

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata militiile locale care lupta impotriva gruparii islamiste, informeaza AFP. Exploziile au avut loc vineri, in…

- 50 de ani de la infiintarea centrelor militare in Romania În urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se înfiintau în România centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege de recrutare a Armatei dateaza din 1876, noua transformare administrativa…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat joi un apel pentru colectarea unor fonduri in valoare de peste un miliard de dolari pentru a ajuta cele peste sase milioane de victime ale insurectiei gruparii jihadiste Boko Haram in nord-estul Nigeriei, relateaza AFP. Coordonatorul umanitar in Nigeria,…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat joi un apel pentru colectarea unor fonduri in valoare de peste un miliard de dolari pentru a ajuta cele peste sase milioane de victime ale insurectiei gruparii jihadiste Boko Haram in nord-estul Nigeriei, relateaza AFP. Coordonatorul umanitar…