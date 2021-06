Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile nigeriene au cerut luni tuturor posturilor de radio si de televiziune din tara "sa suspende orice sustinere" pentru Twitter si sa renunte imediat la conturile pe aceasta retea sociala, a carei utilizare a calificat-o drept "antipatriotica".

- Nigeria a anunțat, vineri, ca a suspendat total activitatea Twitter pe teritoriul sau, la doua zile dupa ce o postare a președintelui țarii, Muhammadu Buhari, a fost ștearsa de pe platforma sociala pentru ca instiga la violența impotriva secesioniștilor regionali.

- La doar o luna de la lansare, pagina de blog a fostului președinte american Donald Trump a fost inchisa, arata News.ro, citand Reuters. Trump iși deschisese blogul dupa ce marile platforme de socializare i-au blocat conturile.Jason Miller, consilierul lui Donald Trump, a confirmat ca pagina, care se…

- La doar o saptamana dupa ce, in sfarsit, s-a lansat pe Android, dar doar in Statele Unite, Clubhouse anunta planurile de extindere globala, extindere care va incepe de marti. Astfel, din a doua zi a acestei saptamani, Clubhouse va fi disponibila in Brazilia, Japonia si Rusia. Pana cel tarziu vineri,…

- Twitter a lansat joi "Tip Jar" ("Borcanul cu bacsisuri"), o noua functie care permite utilizatorilor acestei retele de socializare sa faca donatii in beneficiul creatorilor lor preferati de continuturi, informeaza AFP.

- SuperDuelul celor mai valoroase branduri din sportul rege este și confruntarea care opune cele mai urmarite echipe in media sociala. Conturile oficiale ale Barcelonei și Realului fiind cele care aduna peste o jumatate de miliard de followers pe cele mai populare rețele de socializare: Facebook, Instagram,…

- Jason Miller, un purtator de cuvant al campaniei electorale din 2020 a lui Trump, a declarat postului de televiziune ca Trump va reveni in spatiul mediei sociale cu o noua platforma, proprie, care ”va redefini complet jocul”. Schimbare majora la vaccinare! Ministerul Sanatații a anunțat ce se va intampla…

