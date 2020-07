Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Moldovei isi exprima profunda ingrijorare fata de actiunile procesuale de perchezitii si a modului de instrumentare a unei cauze penale recent intentate impotriva unor angajati cu functii-cheie, transmite IPN.

- Marti, intre orele 08.30 si 11-30, politistii din cadrul Formatiunii Rutiere Borsa au desfasurat o actiune pentru depistarea in trafic a persoanelor care nu respecta viteza legala de deplasare pe drumurile publice. Pe parcursul celor trei ore, politistii au verificat mai multe persoane si au constatat…

- Coreea de Nord a suspendat planurile pentru o actiune militara impotriva Coreei de Sud, a anuntat presa de stat, citeaza BBC, potrivit news.ro.In ultimele saptamani, tensiunile dintre Nord si Sud au crescut, dupa ce activisti au transmis peste granita mesaje anti-nord-coreene.Citește și: Lovitura…

- Cel putin cinci luptatori nesirieni si sprijiniti de Iran au fost ucisi duminica intr-o lovitura aeriana in estul Siriei, a raportat organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane,…

- Cel putin cinci luptatori nesirieni si sprijiniti de Iran au fost ucisi duminica intr-o lovitura aeriana in estul Siriei, a raportat organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane, "Israelul ar fi responsabil"…

- Angajati ai sistemului sanitar spaniol au manifestat, purtand uniforme verde cu alb, in fata mai multor spitale, la Madrid, pentru a cere mijloace suplimentare in aceasta regiune, cea mai afectata de covid-19 in Spania, relateaza AFP potrivit news.ro.Infirmieri si medici au respectat doua…

- Angajati ai sistemului sanitar spaniol imbracati in uniforme verzi si albe au demonstrat luni in fata mai multor spitale din Madrid pentru a obtine mai multe resurse, capitala spaniola fiind cea mai afectata regiune din Spania de epidemia noului coronavirus, informeaza AFP.Citește și: USR…

- Directia Generala de Asistența Sociala a Municipiului București va face plangere penala impotriva DSP București pentru ca, deși la Centrul Rezidential de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Dependente – Berceni au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus 47 de beneficiari și 28 de angajați, DSP…