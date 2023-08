Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby, s-a intalnit duminica (30 iulie) cu șeful loviturii de stat nigeriene, generalul Abdourahamane Tiani, in capitala Nigerului, Niamey, dupa ce a participat la un summit cu liderii statelor din Africa de Vest. Blocul de 15 națiuni ECOWAS a impus sancțiuni și…

- Autoritatile din SUA au anuntat ca ar putea pune capat cooperarii militare cu Nigerul, dupa ce liderul loviturii de stat de saptamana aceasta s-a autoproclamat nou conducator al tarii, informeaza Rador.Purtatorul de cuvant pentru securitatea nationala de la Casa Alba, John Kirby, a spus ca SUA condamna…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește joi, la Palatul Cotroceni, pentru a dezbate obiectivele Romaniei la Summitul NATO de la Vilnius, din 11 și 12 iulie, in contextul in care țara noastra este interesata in mod deosebit de consolidarea suplimentara a flancului estic al Alianței, printr-o…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a comentat dur noile declarații scandaloase ale premierului ungar, Viktor Orban, in special criticile lansate de catre acesta cu privire la transferul de arme catre Ucraina și faptul ca forțele Kievului nu vor putea invinge trupele de ocupație ruse."Am…

- Ucraina se poate baza in continuare pe susținerea Romaniei, a transmis ieri premierul Marcel Ciolacu omologului sau ucrainean, Denis Șmihal, in cadrul unei videoconferințe, informeaza Rador.Prim-ministrul roman a reiterat dorința de a lucra impreuna cu autoritațile ucrainene pentru protejarea și…

- Mare parte din țara se afla sub incidența unor avertizari de inundații. Potrivit hidrologilor, pana dimineața la ora 9:00 este activ un cod portocaliu pentru raul Crișul Alb, pe sectorul din județul Arad.Pana la aceeași ora este valabila o avertizare similara pentru cursurile de apa din bazinul hidrografic…

- Ucraina continua sa adopte masuri de sancționare, a declarat sambata seara presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform, scrie Rador."Vom continua sa ne luam masurile de sancționare, iar noi pachete de sancțiuni sunt pe drum - chiar mai extinse", a declarat…

- Guvernul turc cere Washingtonului sa ii ramburseze suma de 1,4 miliarde de dolari pe care i-a avansat pentru achiziționarea avionului de lupta din generația a cincea produs de Lockheed Martin. Guvernul turc al președintelui Recep Tayyip Erdogan a scris cel mai recent capitol al unei telenovele care…