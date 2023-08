Stiri pe aceeasi tema

- Regimul militar rezultat in urma loviturii de stat din Niger a format un guvern, potrivit unui decret al noului om puternic al tarii, generalul Abdourahamane Tiani, citit la televiziunea nationala in noaptea de miercuri spre joi, relateaza AFP. Acest guvern – de 21 de membri – anuntat inaintea inceperii…

- Mai multe surse au raportat sosirea instructorilor Wagner la Niamey, capitala Nigerului, in urma recentei lovituri de stat. In ciuda avertismentelor lui Macron, forțele Wagner au sosit in capitala Nigerului cu o zi inainte de atacul planificat de catre colectivul Africa pentru a elibera țara.…

- Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest, blocul regional cunoscut sub numele de ECOWAS, a amenințat ca va folosi forța daca liderii loviturii de stat din Niger nu il readuc pe președintele destituit la putere pana duminica. Deutsche Welle analizeaza șansele de succes ca statele din Africa…

- Mii de oameni s-au adunat joi la Niamey pentru a-i sprijini pe autorii loviturii de stat din Niger care l-a rasturnat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, sechestrat de opt zile si a carui "eliberare imediata" a fost ceruta de presedintele american Joe Biden. De la cateva sute la inceputul mitingului…

- Orice interventie militara occidentala in Niger trebuie evitata, a declarat miercuri pentru postul public de televiziune italian RAI ministrul italian de Externe, Antonio Tajani. „Trebuie sa ne preocupam ca democratia sa prevaleze in Niger… trebuie sa excludem orice initiativa militara occidentala deoarece…

- Președintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby, s-a intalnit duminica (30 iulie) cu șeful loviturii de stat nigeriene, generalul Abdourahamane Tiani, in capitala Nigerului, Niamey, dupa ce a participat la un summit cu liderii statelor din Africa de Vest. Blocul de 15 națiuni ECOWAS a impus sancțiuni și…

- Liderii din Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), reuniti duminica in Nigeria, le-au cerut militarilor care au preluat puterea in Niger sa restabileasca ordinea constitutionala in termen de o saptamana. Conducatorii africani participanti la intrunirea de la Abuja nu au exclus…

- Ofițerii militari din Niger l-au proclamat vineri, 28 iulie, noul șef al statului pe generalul Abdourahmane Tchiani, comandantul garzii prezidentiale din Niger care l-a arestat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, transmit BBC și Reuters.Cunoscut și sub numele de Omar Tchiani, acesta a organizat o preluare…