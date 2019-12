Armata Nigerului a suferit cele mai grele pierderi de cand se confrunta cu pericolul jihadist, in cursul atacului de marti asupra taberei Inates, in vest, in apropierea frontierei cu Mali, noteaza AFP. "Din nefericire, deplangem urmatorul bilant: 71 de militari ucisi, 12 raniti, persoane date disparute si un numar important de teroristi neutralizati", potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Niamey, citit la postul national de televiziune. "Luptele", care au durat trei ore, au fost "de o violenta rara combinand tiruri de artilerie si folosirea de autovehicule kamikaze de catre inamic",…