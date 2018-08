Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al partidului britanic antieuropean Ukip, Nigel Farage, a fost numit sambata vice-presedinte al miscarii pro-Brexit ''Leave Means Leave'' si s-a declarat hotarat sa incerce cu ajutorul acestei miscari sa relanseze campania pentru o ruptura clara de Uniunea Europeana, informeaza…

- Camera Comunelor din Parlamentul Regatului Unit a aprobat luni cu 318 voturi pentru si 285 impotriva o lege in favoarea unei politici vamale independente dupa Brexit, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Actul normativ, care mai trebuie aprobat si de Camera Lorzilor, permite guvernului…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson a estimat, intr-un articol publicat in editia de duminica a cotidianului The Telegraph, ca in interiorul guvernului britanic exista o lipsa de incredere ca Marea Britanie poate supravietui in afara Uniunii Europene, transmite agentia EFE.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May a declarat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca exista riscul ca Brexitul sa ramana doar o poveste, și asta pentru ca mai mulți membri ai Parlamentului incearca sa strice planul ei de a parasi Uniunea Europeana.

- Premierul britanic Theresa May i-a atentionat pe membrii Partidului Conservator pe care il conduce ca s-ar putea sa nu mai aiba loc niciun Brexit daca ei ii resping planul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza dpa. "Mesajul meu catre tara in acest weekend este simplu: trebuie sa ne concentram…

- David Davis (foto), ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat pe fondul dezacordului sau fata de pozitia Guvernului Theresa May in legatura cu procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News, citat de Mediafax.Ministrul demisionar a afirmat in scrisoarea…

- Ingrijorarile sunt din ce in ce mai numeroase in ceea ce priveste o posibila iesire a Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 fara un acord de retragere, in primul rand din cauza problemei spinoase a Irlandei de Nord si a modalitatii de evitare a controalelor la frontiera intre aceasta provincie…

- BUCURESTI, 25 mai — Sputnik, Doina Crainic. Miliardarul globalist George Soros a fost adesea acuzat de amestecul în procesele democratice și treburile interne ale mai multor state prin intermediul organizațiilor sale nonguvernamentale (ONG-uri), pentru a-și pune în aplicare…