- Liderul laburist britanic, Keir Starmer, a primit in mod oficial vineri de la regele Charles al III-lea misiunea de a forma noul guvern, in urma victoriei zdrobitoare a partidului sau in alegerile parlamentare de joi, transmite AFP. Starmer a fost primit la miezul zilei timp de o jumatate de ora la…

- Liderul partidului de extrema dreapta britanic Reform UK, Nigel Farage, a declarat ca Occidentul a "provocat" razboiul din Ucraina prin "extinderea NATO si Uniunii Europene catre est", afirmatii care i-au atras critici puternice sambata.

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa promita marti „securitate financiara” alegatorilor, dezvaluind la sfarsitul diminetii programul Partidului Conservator pentru alegerile legislative din 4 iulie, pas crucial pentru conservatorii aflati in continuare cu mult in urma in sondaje in fata laburistilor,…

- Marcel Ciolacu a facut o gafa de proporții la un eveniment important. Premierul se afla in timpul unui discurs, pe care l-a inceput cu stangul. Cum s-a adresat prim-ministrul celor aflați acolo, dar și cum și-a inceput alocuțiunea. Marcel Ciolacu, gafa monumentala Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent…