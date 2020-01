Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale.Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13…

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici care au militat impotriva Brexit au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in grupul Renew Europe.

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici si-au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in plen.

- Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE.Citește și: Efect neașteptat al Brexit: lovitura de baros pentru Dacian CioloșVotul,…

- Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE. Votul, prevazut pentru ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), va fi precedat de o dezbatere la…

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul, care regleaza…

- Parlamentarii britanici au votat cu o majoritate clara, 358 la 234, pentru adoptarea acordului cu Uniunea Europeana in varianta dorita de premierul Boris Johnson, care consfințește retragerea Marii Britanii din UE pe 31 ianuarie 2020, noteaza BBC. ''A sosit momentul sa lasam in urma vechile etichete…

- Absenta unui acord asupra viitoarei relatii dintre Uniunea Europeana si Londra "ar avea un impact mai puternic asupra Marii Britanii" decat asupra blocului comunitar, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu vom putea incheia acordul…