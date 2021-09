Niet! Registrul civil suedez respinge primul nume "Vladimir Putin" / "Prenume inadecvat"

Stiri pe aceeasi tema

- O lista cu numele și prenumele interzise a fost stabilita in conformitate cu Naming Law, promulgata in 1982 și actualizata in 2017. Unui cuplu suedez, care locuiește in orașul sudic Laholm, i-a fost refuzat de catre agenția fiscala, Skatteverket, prenumele pe care dorea sa-l dea nou-nascutului lor.…

- Medicii de familie pot vaccina la domiciliul persoanei. Guvernul a aprobat ordonanta care reglementeaza o astfel de modalitate de vaccinare impotriva COVID-19. Pentru activitatea de administrare a vaccinului impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, validata ca serviciu…

- Schimbare importanta in metodologia COVID-19. Persoanele care au purtat masca sau echipament corespunzator și au respectat distanțarea fizica au fost excluse din categoria contacților direcți. In continuare, sunt considerați contacți direcți persoanele care locuiesc in aceeași gospodarie cu un pacient…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi, 25 august a.c., ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Anunțul a fost…

- O "Europa suverana ar trebui sa fie in masura sa isi apere interesele" discutand cu presedintele rus, Vladimir Putin, asa cum a facut presedintele american, Joe Biden, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa respingerea unui summit cu Moscova de catre mai multe state din UE, relateaza…

- Kremlinul a declarat, vineri, 25 iunie, ca a aflat „cu regret” de respingerea din partea UE a ideii franco-germane de relansare a dialogului cu Rusia printr-un summit cu președintele Vladimir Putin. „Președintele Putin ramane in general in favoarea stabilirii relațiilor de lucru intre Moscova și Bruxelles”,…