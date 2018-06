Stiri pe aceeasi tema

- Nidia Moculescu si-a pierdut cainele. Fiica lui Horia Moculescu a postat un mesaj trist pe contul de socializare, in care iși exprima durerea. “Iti multumesc ca mi-ai fost cel mai bun prieten. Cel mai om, dintre toti oamenii pe care i-am cunoscut. Te-am iubit, te iubesc si te voi iubi mereu. Iti aloc…

- Nidia Moculescu trece prin clipe grele. Fiica lui Horia Moculescu xi-a pierdut cel mai bun prieten xi se luptE sE treacE peste, insE ii este foarte greu. toti cei care au animale ii inteleg durerea pe care o simte in aceste clipe.

Doliu in familia unui campion mondial! Fetița lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator. Fetița fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere.

Fostul sot al cantareței Saveta Bogdan a incetat din viața. Fiica artistei este daramata de durere. Saveta Bogdan si Constantin Ene au fost casatoriți mai bine de 25 de ani. Din rodul iubirii lor s-a nascut Catalina, care este stabilita in SUA. Acolo se afla și artista in…

Ion Iliescu este in doliu. El și-a exprimat regretul dupa ce a aflat de moartea fostului ministru al Integrarii Europene din Guvernul Nastase, Hildegard Puwak. Fostul președinte al Romaniei a primit cu enorma tristețe aceasta veste. El a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleanțe.

- Cristian Țopescu este internat la Spitalul Elias, din Capitala, suferind de mai multe afecțiuni cornice. Fiica sa, și ea realizatoare de emisiuni, a scris un mesaj de susținere pentru parintele ei. Aceasta și-a incurajat tatal, cerandu-i sa lupte cu boala. „Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viața…

- Bianca Ionița trece prin momente cumplite. Unul dintre parinții ei s-a stins din viața, iar ea a transmis un mesaj trist pe o rețea de socializare. Cunoscuta prezentatoare TV de la noi a fost incurajata de numeroși prieteni și fani, care i-au spus sincere condoleanțe. Bianca Ionita este in doliu si…

- Drama in viața lui Catalin Arabu! Cantarețul, pe numele sau real Catalin Neacșu, este in doliu. Artistul trece prin clipe cumplite, dupa ce tatal sau a murit. El se va intoarce in țara pentru inmormantarea parintelui sau. Cantarețul Catalin Arabu este in doliu. Aflat departe de țara natala, artistul…