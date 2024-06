Nicușor Stanciu, mesaj după România-Belgia Nicolae Stanciu, capitanul Romaniei, a vorbit dupa infrangerea cu Belgia, scor 0-2. Mijlocașul ofensiv a acuzat golul primit in minutul 2, acesta fiind motivul pentru care „tricolorii” nu și-au putut respecta planul. Romania a inceput dezastruos cu Belgia, a primit gol de la Tielemans in minutul 2. A fost cel mai rapid gol belgian la […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Romaniei, fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, a explicat unde ”s-a rupt meciul” cu Belgia: ”Ne-a dat peste cap” Romania a pierdut sambata seara, meciul de la EURO 20204, impotriva Belgiei cu scorul de 2-0. Belgienii puteau sa inchida meciul cu 3-0 dar un gol marcat de Lukaku a fost…

- Nicolae Stanciu, capitanul Romaniei, a vorbit dupa infrangerea cu Belgia, scor 0-2. Mijlocașul ofensiv a acuzat golul primit in minutul 2, acesta fiind motivul pentru care „tricolorii” nu și-au putut respecta planul. Romania a inceput dezastruos cu Belgia, a primit gol de la Tielemans in minutul 2.…

- Numaratoarea parțiala a voturilor in Municipiul Sighișoara este in favoarea actualului primar, Iulian Sarbu, care a primit aproximativ 42% din voturi. Principalul contracandidat, Lucian Goga, de la PSD, a primit aproape 25% din voturi, urmat de candidatul PNL, Michaela Turk, cu 14%. Iulian Sarbu: A…

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) a avut un mesaj pentru Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP), dupa ce l-a invins in finala Roland Garros. La capatul a 4 ore și 20 de minute, Alcaraz l-a invins pe Zverev cu 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 și a caștigat pentru prima data Roland Garros. La final de meci, l-a felicitat…

- In startul parții secunde a amicalului Romania - Bulgaria, „tricolorii” au primit un penalty # Dennis Man a batut extrem de slab, iar portarul Dyulgerov a aparat fara probleme. Romania a inceput tare repriza a secunda a meciului de pe Ghencea, iar in minutul 51 a primit un penalty, dupa ce Nicolae Stanciu…

- Papa Francisc a facut, sambata, o vizita in afara Vaticanului. Suveranul Pontif a participat la un eveniment dedicat pacii, in orașul Verona. S-a intalnit cu mii de activiști și chiar i-a imbrațișat pe doi dintre ei, unul israelian și un altul palestinian. Papa Francisc a fost intampinat de o mulțime…

- Mijlocasul echipei Newcastle, Sandro Tonali, a primit o interdictie de doua luni cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca a incalcat regulile federatiei engleze privind pariurile, relateaza bbc.com, citat de news.ro.

- „Din evanghelia sarbatorii putem sa deducem ca sunt trei locuri in care Dumnezeu il cerceteaza cu prezența Sa pe om, așa cum a cercetat-o pe Maria in Nazaret. In primul rand, este locul in care Ea traiește, casa Ei; al doilea este spațiul in care traiește, locul de care este legata și al treilea este…