Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, considera cresterea numarului de cazuri ”o problema foarte grava” si crede ca este nevoie de colaborare intre autoritatile locale, populatie si distemul sanitar. Intrebat ce se va intampla daca Bucurestiul trece de rata de 3 cazuri la mia de locuitori, Nicusor…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, considera cresterea numarului de cazuri ”o problema foarte grava” si crede ca este nevoie de colaborare intre autoritatile locale, populatie si distemul sanitar. Intrebat ce se va intampla daca Bucurestiul trece de rata de 3 cazuri la mia de locuitori, Nicusor…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, miercuri seara, ca nu-și va putea prelua mandatul de vineri, cand ar trebui sa depuna juramantul, din cauza ca primarul Bucureștiului și Consiliul General trebuie sa fie investiți in același timp. Acesta spune ca dosarul de validare a mandatelor consilierilor…

- Co-presedintele USR Dan Barna afirma ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicusor Dan invitatia de a reveni in USR. "Eu insa cred, daca imi dau o parere personala, ca va ramane primar independent tocmai pentru ca aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS…

- Intalnirea dintre cei trei este programata la ora 09.00 si va avea loc la Ministerul Transporturilor. "Discutiile vor viza proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei si zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov", a transmis Ministerul Transporturilor. Primarul ales al Capitalei,…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca si-a propus ca in termen de trei ani sa reabiliteze, in cadrul unor proiecte care implica si fonduri europene, sistemul de termoficare al Bucurestiului. Nicusor Dan sustine ca sistemul administrat de Termoenergetica este „aproape de nivelul critic”…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, participa miercuri la sedinta Biroului Permanent National al PNL. "Am fost invitat la sedinta de conducere a PNL si am venit cu placere, fiindca este partidul care m-a sustinut puternic in aceste alegeri locale. Am venit sa-mi reafirm parteneriatul cu ei", a…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut o conferința de presa alaturi de liderul PNL, Ludovic Orban, și a spus ca imediat ce va prelua mandatul va incepe colaborarea cu Executivul.”Am venit sa mulțumesc partenerilor din PNL, am venit sa mulțumesc prietenului meu, Ludovic Orban,…