Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni seara, ca isi doreste un al doilea mandat, susținand ca patru ani e prea putin, mai ales pentru un oras ca Bucuresti. Intrebat, luni seara, la B1 Tv daca isi doreste un al doilea mandat de primar al Capitalei, Nicusor Dan a declarat: ”Eu imi…

- Intrebat, luni seara, la B1 Tv daca isi doreste un al doilea mandat de primar al Capitalei, Nicusor Dan a declarat ca isi doreste acest lucru si ca patru ani sunt insuficienti pentru un oras cu multiple probleme, cum e Bucuresti. ”Eu imi doresc, da, desigur. Pentru orice oras din Romania un mandat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni seara ca vrea un al doilea mandat de edil, precizand ca patru ani nu ajung, mai ales pentru un oras cu multe probleme, cum este Bucurestiul, relateaza News.ro . ”Eu imi doresc, da, desigur. Pentru orice oras din Romania un mandat de patru ani,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ca incearca sa blocheze transportul in comun, sustinand ca aceasta institutie a devenit "noua bata a PSD in Bucuresti". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aproape 7.000 de animale fara pedigree – caini cu deținator și pisici cu și fara deținator – au fost sterilizate gratuit in cadrul campaniei derulate de ASPA in perioada 8 noiembrie 2021 – 30 aprilie 2022, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan

- Teroarea din comunism este inca prezenta in viața a 90 de familii din București, care traiesc intr-un bloc din Capitala, unde de luni de zile nu exista curent electric, astfel ca fiecare locatar se descurca cum poate pentru a supraviețui. Din pacate, recent, a fost anunțata moartea unei locatare, o…

- ”Nicușor Dan, Primarul General al Mun. București reprezinta pentru Mun. București și pentru cetațenii acestuia o problema mult mai serioasa decat parea sa fie acum un an. In aceasta perioada scurta de timp, Nicușor Dan a efectuat mai multe acțiuni conștiente și deliberate impotriva cetațenilor Capitalei.”,…