Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca in oraș exista circa 50 - 60.000 de mașini abandonate, pe care iși dorește ca primaria sa le ridice cu prioritate, imediat ce legea ii va permite acest lucru, scrie News.ro. Președintele Klaus Iohannis a promulgat recent o lege care permite autoritaților…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, sambata, ca pana la sfarșitul lunii decembrie Primaria va compensa datoriile catre RADET și Termoenergetica, astfel incat Elcen sa iși poata plati datoria principala și sa iasa din insolvența. „Pana la sfarșitul lui decembrie vom compensa acea datorie…

- Politia locala a solicitat mai multor lugojeni sa isi ridice masinile nefunctionale de pe domeniul public. Agentii politiei au primit sarcina sa identifice toate masinile si sa anunte proprietarii. Oamenii legii sustin ca acesta este un prim pas pentru eliberarea domeniului public, de tot felul de rable.…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat vineri ca a convenit cu primarul general al Capitalei sa fie extinsa reteaua statiilor de incarcare pentru autoturismele electrice. El a mai spus ca pentru extinderea acestor retele, PMB are la dispozitie 23 milioane lei din Fondul de mediu, iar programul…

- De multe ori luați peste picior atunci cand iși conduc mașinile prin București, doar din cauza numerelor de inmatriculare, șoferii din județul Vaslui vor avea un reprezentant de seama in Capitala, in urmatorii patru ani. Este vorba chiar de primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, care intr-un…

- "Astept un audit serios la Primaria Capitalei, pentru ca, pe analizele noastre, situatia financiara a Bucurestiului este foarte proasta. Si trebuie spuse aceste lucruri. Va invit, domnule primar general, sa spuneti adevarul despre ce gasiti si, in acelasi timp, va garantez ca veti gasi o mana de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca va discuta cu primarul general, Nicusor Dan, dupa ce acesta depune juramantul, pentru a lua decizii privind cresterea capacitatii de tratare a bolnavilor de COVID in spitalele din Capitala, mentionand ca nu pot fi mutati pacienti din Bucuresti doar pentru…

- Gabriela Firea, primar in funcție și reprezentant al PSD a fost invinsa de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR PLUS, cel pe care l-a ridiculizat constant. Patru din cele sase primarii din Bucuresti au fost castigate, duminica, de candidatii sustinuti de PNL si Alianta USR PLUS, respectiv sectoarele…