- Bucurie mare in familia lui Nicușor Dan. Partenera de viața a primarului Capitalei a adus pe lume la Spitalul Filantropia al doilea copil al cuplului, un baiețel. Micutul a venit pe lumea la Spitalul Filantropia, aflat in Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Desi a fost o nastere…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa repare 60 dintre bulevardele și strazile Capitalei și sa refaca marcaje rutiere pe 180.000 metri patrati. Edilul șef al Capitalei a anunțat ca bugetul alocat strazilor este de 4 ori mai mare decat anul trecut. Nicușor Dan spune ca a vizitat unul dintre…

- China a anuntat, luni, trei morti din cauza COVID-19 la Shanghai, dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Primaria din Shanghai precizeaza, intr-un comunicat postat pe retele de socializare, ca este vorba despre trei morti in varsta, care sufereau…

- Traficul este blocat astazi in centrul Capitalei. Un protest organizat de Blocul National Sindical (BNS) va avea loc in fata sediului Guvernului, fiind asteptate sa participe peste 5.000 de persoane. Principalele revendicari sunt legate de aplicarea Legii salarizarii, adoptarea de masuri pentru securitatea…

- Pretul energiei termice creste, de vineri, in Capitala, la 330 de lei fara TVA/gigacalorie, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de astazi. Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi „pentru”, 19 „impotriva” si o abtinere. Majorarea…

- Consilierii generali PNL si USR PLUS au ajuns la un acord privind pretul gigacaloriei in Capitala, bucurestenii urmand sa plateasca 330 de lei, fata de 164 de lei cat suporta in prezent. Asta dupa ce primarul general Nicușor Dan propusese prețul de 280 de lei/gigacalorie. Pe langa pretul platit de…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- Rușii pregatesc un atac de 35 de ore asupra capitalei Ucrainei, susține primarul orașului, Vitali Klitschko. Primarul Kievului a declarat, in urma cu scurt timp, ca asediul va incepe marți, la ora locala 20.00 și va continua pana joi la ora 7.00. Este vorba despre un atac susținut al rușilor asupra…