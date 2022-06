Nicușor Dan vrea să introducă taxele de poluare și de București. Ce tarife vor plăti șoferii în funcție de mașină și zonă Șoferii care au masini care polueaza ar putea plati de anul viitor o taxa, care va fi calculata in functie de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise. De asemenea, și șoferii care nu au mașinile inmatriculate in Capitala vor trebui sa scoata din buzunar bani pentru o taxa deloc mica, pentru a putea […] The post Nicușor Dan vrea sa introduca taxele de poluare și de București. Ce tarife vor plati șoferii in funcție de mașina și zona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Daca aveti o masina care polueaza, de anul viitor nu veti mai putea conduce prin Capitala, daca nu veti plati o taxa ce va fi calculata in functe de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise.

- Primaria condusa de Nicușor Dan anunța ca va moderniza și eficientiza sistemul de iluminat public pe 15 artere principale din Capitala, potrivit un proiect de hotarare care av fi supus dezbaterii saptamana viitoare, in ședința Consiliului General al Capitalei. Proiectul, in valoare totala de 24,9 milioane…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Caz șocant in Capitala. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost atacata, miercuri dimineața, de o haita de caini maidanezi, in zona Lacul Morii. Femeia, in varsta de 43 de ani, a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, in timp ce se afla pe podul „La Roșu”, de […] The post Femeie, sfașiata…

- Un șofer, care consumase bauturi alcoolice și nu avea permis de conducere, a fost urmarit de poliție pe Bulevardul Ghencea din Capitala, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Șoferul a lovit o alta mașina și a intrat intr-un stalp de iluminat. „In jurul orei 00.05, polițiști din cadrul…

- Cerul va fi mai mult noros, iar vremea se va mentine deosebit de rece in Bucuresti, in urmatoarele zile, arata prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, pana miercuri, la ora 10:00, in Capitala, temperaturile maxime se vor situa in jurul a 11…

- Un accident in care au fost implicate 4 mașini s-a produs, sambata dimineața, in București, in zona Mihai Bravu. Unul dintre autoturisme a intrat intr-o patiserie. La fața locului au ajuns de urgența o ambulanța SMURD și un echipaj al pompierilor. Femeia care se afla la volanul mașinii care a intrat…

- Bogdan Draghici este barbatul care si-a dat foc si a intrat cu masina in gardul Ambasadei Rusiei la Bucuresti. Bogdan Draghici s-a urcat, in aceasta dimineata, la volanul masinii inmatriculate pe numele tatalui sau si a condus pana la Ambasada Rusiei la Bucuresti. In momentul in care a ajuns in zona,…