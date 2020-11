Nicușor Dan vrea doar ”să închidă gura” Bucureștenilor. Gabriela Firea se revoltă Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a apreciat miercuri ca „mitul” schimbarii in bine aparut in jurul lui Nicușor Dan , noul primar al Capitalei, a picat dupa ce s-a terminat campania electorala, dupa ce edilul a transmis ca in ceea ce privește termoficarea și apa calda, bucureștenii vor avea o iarna „dificila”. „A iesit primarul dreptei unite sa ne spuna ca va fi rau. Greu. Sa avem rabdare. Dupa ce toata campania a promis ca va fi bine, ca are guvernul de partea sa, care ii va da buget indestulator si aprobari rapide pentru proiecte. S-a terminat campania, si-a luat omul votul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

