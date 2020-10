Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a vorbit, marti seara, la Digi 24, despre companiile municipale infiintate de catre Consiliul General al Municipiului Bucurestiin mandatul Gabrielei Firea. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de munca pentru ca sa fie mai greu ca oamenii aia sa fie…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca exista ”vointa politica” pentru desfiintarea companiilor municipale, vointa exprimata de catre PNL si USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza in continuare. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de…

- Nicusor Dan a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca se pregateste o iarna grea pentru bucuresteni in legatura cu serviciul de incalzire si caldura pentru ca PSD sa dea vina pe noua administratie ca nu este in stare sa rezolve problemele Capitalei. “In mod deliberat se pregateste o iarna grea…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca preluarea mandatului sau va mai intarzia 7-10 zile, din cauza ca, potrivit Codului administrativ, edilul general trebuie sa preia mandatul odata cu Consiliul General, insa acesta nu a fost validat inca de instanta, relateaza Agerpres."Din pacate, preluarea…

- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, continua vizitele la oameni politici și la instituțiile cu probleme din București dinainte de preluarea mandatului. Inainte de intalnirea cu ministrul de Finanțe, Florin Cițu, Dan a declarat ca vor urma și demiteri din aparatul instituțional. Primarul ales a…

- Cea mai proasta veste pentru Nicușor Dan a fost data de votul politic de la Capitala: PNL-USR-PLUS vor deține majoritatea in Consiliul General.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc sa-mi fac valiza! Orban abia maine iși va da seama ca a pierdut Radem, glumim, dar…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, declara intr-un interviu la RFI ca, daca ajunge primar, va desfiinta cele mai multe companii municipale infiintate in mandatul Gabrielei Firea....

- "Daca am trai intr-o societate normala, dupa gafele pe care le-a facut in aceasta perioada ministrul Sanatații, acesta ar trebui sa plece din funcție sau sa fie demis de catre premier. Intr-o situație de criza sanitara, nu e suficient sa fii prezent la serviciu, ci trebuie sa iei și decizii foarte bune,…