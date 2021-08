Nicușor Dan vrea ca ALPAB să funcționeze cu banii de acasă ai angajaților ALPAB a intocmit proiectul de buget pentru anul 2021 cuprinzand sume alocate salubrizarii și intreținerii spațiilor verzi, in cuantum de 95 milioane lei, suma stabilita tinand cont de necesitați și corelata cu sumele alocate in anul precedent. Primarul general, Nicușor Dan, a alocat 25 milioane lei, din care 9 reprezinta datorii reportate din anul precedent. […] The post Nicușor Dan vrea ca ALPAB sa funcționeze cu banii de acasa ai angajaților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

