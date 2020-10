Stiri pe aceeasi tema

- “Valideaza mandatul de primar general al municipiului Bucuresti ales la alegerile autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 in persoana domnului Dan Nicusor Daniel. Prezenta incheiere se comunica de indata prefectului si secretarului general al municipiului…

- Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020) - la Sectorul 3, Daniel Baluta (PSD) - la Sectorul 4 si Ciprian Ciucu (PNL) - la Sectorul 6 au fost validati de magistrati in functiile de primari. Judecatoria Sectorului 3, Judecatoria Sectorului 4, respectiv Judecatoria Sectorului 6 au dispus, la sfarsitul saptamanii…

- UPDATE Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, se mentine pe primul loc la alegerile locale cu 41,03% din voturi, la o diferenta de 1,25% de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,78%, potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana marti, la ora…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, se mentine pe primul loc la alegerile locale cu 41,03% din voturi, la o diferenta de 1,25% de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,78%, potrivit datelor partiale centralizate de Biroul Electoral Central (BEC)…

- Va prezentam noi rezultate partiale centralizate de BEC, pana marti la ora 9,00. La Sectorul 1, dupa numararea a 94,93% dintre voturi, Clotilde Armand (PNL – USR PLUS) are 41,06%, Daniel Tudorache (PSD) – 39,72%, iar Ioana Constantin (PMP) – 7,75%. La Sectorul 2, dupa centralizarea a 97,55% dintre voturi,…

- Rezultate BEC ORA 20:00 Citeste si: REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Rasturnare de situatie in Sectorul 1? Daniel Tudorache: Am in plus 200 de voturi fata de Clotilde Armand Sectorul 1, dupa numararea a 93,69% dintre voturi: Clotilde Armand are 41,32%, Daniel Tudorache (PSD) - 39,46%,…

- Candidații susținuți de PNL și USR PLUS la primariile sectoarelor 1,2 și 6 se mențin in continuare pe primul loc, același lucru fiind valabil și in cazul candidaților celorlalte partide politice la sectoarele 3, 4 și 5, potrivit datelor parțiale centralizate de BEC, pana la ora 20:00, dupa numararea…

- Analizele pe datele de tip exit-poll arata ca, spre deosebire de 12:00, candidații PNL au dobandit un avans fața de candidații PSD, susțin surse din cadrul partidelor. La Primaria Capitalei, Nicușor Dan are un avans, ambii candidați fiind peste 40%, insa tendința este una favorabila lui Nicușor…