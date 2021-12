Nicușor Dan va primi bani de la Guvern pentru căldură în 2022 Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a cerut, vineri, bani de la Guvern pentru subvenția la caldura, a declarat ca sumele alocate PMB vor veni anul viitor, odata cu bugetul pe 2022. Nicușor Dan, dar și primarul Constanței, Vergil Chițac, au avut o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, la care au participat ministrul […] The post Nicușor Dan va primi bani de la Guvern pentru caldura in 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi urmand sa aiba si o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul se va intalni cu primarul…

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, privind stabilirea unor masuri pentru ajutorul pentru incalzire pentru bucureșteni, a fost mutata la sediul PNL pentru ca primarul nu are certificat verde si nu a putut intra in Palatul Victoria. Numai ca premierul interimar l-a lasat pe primarul general…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, vineri, ca pretul gigacaloriei va creste la circa 600 de lei. Consiliul General va decide cat din aceasta suma va achita municipalitatea. Nicușor Dan a precizat ca, in prezent, pretul de productie si transport este de 490 de lei/gigacalorie, din…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, dar nu este deranjat de lipsa condițiilor minime de igiena, precum apa calda absenta de doua saptamani in mii de apartamente din București. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, un iubitor de mașini, biciclete și barcuțe, a declarat, miercuri, ca pana la finalul acestui an, va prezenta proiectul unui nou regulament pentru parcari, care va asigura spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete. ”Nu o sa fie iubita de o parte…

- Promisiunile facute de Nicușor Dan in campania electorala, raman…tot promisiuni. Primarul vine cu vești proaste pentru locuitorii Capitalei și ii anunța ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se…