Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul de fata, purtam discutii exact asupra metodei de desemnare. Eu as anticipa ca va fi o metoda probabil mixta, intre sondaj si alegeri primare. Vom vedea in zilele urmatoare asupra carei variante ne vom hotari. (...) Avem un calendar prevazut. In urmatoarele doua saptamani vom avea, cred…

- Daca PNL conta pe un conflict intre USR si PLUS, care sa duca la desemnarea a doi candidati separati la Primaria Capitalei, sperantele liberalilor pentru "culoar" electoral se micsoreaza considerabil. Potrivit unor surse politice, USR si PLUS urmeaza sa decida saptamana aceasta candidatul comun la…

- Dacian Ciolos a vorbit intr-un interviu acordat Hotnews despre alegerile parlamentare anticipate, alegerile locale, precum si despre fuziunea dintre PLUS si USR. "Pentru ca avem acest proces de pregatire a alegerilor in care noi am decis sa mergem impreuna și am constatat ca avem multe puncte…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- ”Nu vrem sa mai facem greseala pe care a facut-o opozitia in 2016, sa aiba mai multi candidati si sa piarda. Vom face tot ce tine de noi sa avem un candidat comun”, a afimat Ciolos dupa Conventia Nationala a PLUS, potrivit News.ro. El este convins ca Vlad Voiculescu este cel mai bun candidat,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- Membrii din USR il vor candidat pe Nicușor Dan, in timp ce colegii lui Dacian Ciolos din PLUS nu concep sa intre in cursa pentru Capitala cu altcineva in afara de Vlad Voiculescu, fostul ministru al...

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…