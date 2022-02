Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a primit doua amenzi in valoare totala de 40.000 de lei, din partea Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC). Edilului i se imputa ca nu a semnat la termen peste o mie de certificate de urbanism și cateva sute de autorizații de construcții. Aceste nereguli…

- Tensiuni uriașe la sediul Primariei Capitalei dupa ce procurorii DNA au descins in biroul lui Nicușor Dan. Potrivit primelor informații, primarul nu cunoaște motivul perchezițiilor, acesta fiind intrerupt in timpul unei conferințe de presa pe care o susținea pe tema grevei STB. Ce se intampla acum in…

- Primaria Capitalei a devenit proprietarul Hanului Solacolu, procedurile de expropriere fiind finalizate, a anunțat primarul Capitalei. Anunțul primarului Capitalei ,,Avem unda verde pentru inceperea lucrarilor la Hanul Solacolu, una dintre cladirile-simbol din patrimoniul Bucureștiului, construita in…

- Nicușor Dan, primarul progresist al Bucureștiului, a readus bezna comunista peste sarbatorile bucureștenilor. Le-a reamintit tinerilor votanți cum arata orașul in comunism . Doar Daniel Baluța a montat mii de ghirlande luminoase pentru a cinsti trecerea in noul an. Doar sectorul 4 a ramas in capitalism,…

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a discutat in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciuca despre subventia la gigacalorie, preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei, situatia legata de urbanism si bugetul municipalitatii. „Am discutat despre contributia statului la subventia…

- Sensibilizat de soarta cruda și crunta a locuitorilor din imobilul ramar fara energie electrica de pe Strada Nicolae Dragan din Sectorul 5, dar aflata in administrarea Primariei Capitalei, primarul Cristian Popescu Piedone a dispus de urgența aducerea unui generator de mare putere. Generatorul este…