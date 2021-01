Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca o eventuala relaxare a restricțiilor in București va fi analizata de comitetul municipal pentru situații de urgența: „Sa mai așteptam cateva zile, ca sa vedem ca aceasta situație se stabilizeaza”, conform Ag Nicușor Dan atrage atenția ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri ca a solicitat „ragaz” Comisiei Europene pe doua proceduri de infringement impotriva Romaniei cu privire la calitatea aerului din București. „Am raspuns Comisiei Europene pe doua proceduri de infringement impotriva Romaniei cu privire…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat vineri ca a raspuns Comisiei Europene pe doua proceduri de infringement impotriva Romaniei cu privire la calitatea aerului din Bucuresti. De asemenea, edilul precizeaza ca a solicitat un ragaz pentru a fi judecati pe baza rezultatelor mandatului,…

- Viitorul viceprimar al Capitalei pe probleme de sanatate, in prezent consilier general, Vlad Voiculescu, a declarat ca va discuta cu primarul general Nicușor Dan despre posibilitatea instituirii carantinei in București.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat sambata ca iși menține parerea și ca nu este de acord cu enuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic. „Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, la finalul unei vizite de lucru efectuate in spitalele bucurestene, alaturi de premierul Ludovic Orban, ca in zilele urmatoare vor fi anuntate decizii in legatura cu noi locuri de terapie intensiva, anunța AGERPRES. "Am avut discutii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca autoritațile fac eforturi pentru ca toți cei care folosesc transportul public din București sa fie in siguranța. El a anunțat aplicarea unor chestionare șoferilor și vatmanilor pentru identificarea situației din teren.

- Primarul ales al Capitalei, NIcusor Dan, afirma ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura in aceasta ierna, dar afirma ca vor exista ”cateva sute de avarii”, iar ceea ce poate promite este ca acestea vor di reparate transparent, in cel mai scurt timp posibil, anunța news.ro.Nicusor…