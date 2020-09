Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Gabriela Firea si cu el au sanse pentru a castiga fotoliul de primar al Bucurestiului, iar in cazul in care el va fi castigatorul ”unii dintre directorii din primarie vor zbura din prima”.

- Fostul premier si lider PSD Viorica Dancila isi exprima sustinerea pentru Gabriela Firea in cursa pentru Primaria Capitalei, afirmand ca PSD va fi din nou victorios in Bucuresti, iar Nicusor Dan, pe care il numeste ”acest independent de dreapta”, va pierde alegerile in Bucuresti, anunța news.ro.”O…

- Mihai Gadea a prezentat, luni, la Sinteza zilei, datele celui mai nou sondaj Sociopol privind alegerile locale din București. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Gabriela Firea ar caștiga un nou mandat la Primaria Capitalei, cu 41% din voturi. Principalul sau contracandidat, Nicușor…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca PSD a inregistrat ”un esec major in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale”. ”Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD”, afirma Nicusor Dan…

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat ca se bazeaza pe votul electoratului care nu se regaseste in viziunile reprezentate de actual primar Gabriela Firea si Nicusor Dan.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat ca PSD va depune saptamana viitoare candidaturile pentru Primaria Generala si primariile de sector."Saptamana viitoare vom depune si noi candidaturile pentru alegerile locale, in cazul in care guvernul le va mai organiza, si vom continua sa muncim…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca PSD il susține pe Dan Cristian Popescu la alegerile pentru Primaria Sectorului 2, care a pierdut susținerea PNL pentru funcția de edil. Primarul General al Capitalei, ce candideaza pentru un nou mandat, a anunțat și lista de candidați PSD pentru primariile de Sector,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat intalnirea intre Ludovic Orban si liderii USR si PLUS de vineri noaptea la Palatul Victoria. Ea a afirmat ca premierul face abuz de functie, de incredere si de putere si foloseste cladirea Executivului pentru a planifica darea „unor tunuri in…