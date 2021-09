Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste mentinerea aliantei de dreapta in Parlament, astfel incat sa existe o corespondenta cu alianta de dreapta din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anunța Agerpres. "Noi avem o alianta care a functionat la Bucuresti.…

- Stimulentele pentru persoanele cu handicap vor fi achitate integral in București, transmite USR PLUS, care il acuza pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ca le redusese la jumatate, nerespectand astfel o hotarare a Consiliului General. „Consilierii USR PLUS București repara o nedreptate: stimulentele…

- Bugetul municipiului București a fost rectificat Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan. Foto: Arhiva. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, în sedinta de vineri, un proiect de rectificare bugetara, potrivit caruia subventiile pentru transportul…

- Consiliul General al Municipiului București a acceptat suplimentarea bugetului Capitalei cu 33 de milioane de lei. Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a mulțumit consilierilor generali USR PLUS, PNL și PMP pentru ca au votat impreuna pentru adoptarea rectificarii bugetare și a spus ca fondurile…

- Cimitire Bucuresti SA si Tehnologia Informatiei neprofitabile-in lichidare Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat în sedinta de luni, lichidarea a doua companii municipale: Cimitire Bucuresti SA si Tehnologia Informatiei. Primarul general, Nicusor Dan, a precizat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca in cadrul ședinței de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost adoptat un proiect in care bucureștenii sunt invitați sa decida asupra modului in care sunt cheltuiți banii d

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, se declara nemulțumit de activitatea edilului Nicușor Dan, in condițiile in care are deja zece luni de mandat, dar și „un pic nemulțumit” de activitatea colegilor sai de la USR – PLUS. Intrebat cum apreciaza activitatea colegilor sai la Primaria Generala București,…

- Consiliul General al Capitalei a adoptat, in sedinta de marti, in unanimitate, un proiect de hotarare care prevede un tarif de 24,9 euro, TVA inclus, pe tona, pentru depozitarea deseurilor la Depozitul Ecologic Vidra. Andrei Rigu, liderul grupului USR PLUS din CGMB, a precizat ca tariful este aferent…