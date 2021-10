Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, la Prima TV, ca este un edil independent, sprijinit in Consiliul General de PNL USR PLUS si PMP si are o “relatie corecta” cu premierul interimar Florin Citu. “Eu sunt un primar independent, care a fost sprijinit in campania electorala de doua partide, PNL si USR PLUS, si acum in Consiliu sunt sprijinit de PNL, USR PLUS si de PMP. Am suficiente atributii administrative si lucruri de facut in zona administrativa ca sa nu intru in dispute politice. Vreau sa colaborez cu toata lumea din acest spectru (…). Am o relatie corecta (n.r.…