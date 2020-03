Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus dupa ce a participat la o reuniune internaționala. Aceste suspiciuni existau inca de joi, cand parlamentarul de Constanța a scris insa pe Facebook ca este doar racit și se declara revoltat ca "s-a creat isterie" din cauza ca el ar fi suspect…

- Senatorul PNL de Constanța Virgil Chițac a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Acesta și-a infectat, fiul, soția și asistentul personal. Liberalul a participat, luni, la ședința BPN a partidului, unde au fost prezenți foarte mulți parlamentari.El va fi izolat la domiciliu, la fel și restul membrilor…

- Scrisoarea deschisa a fost publicata marti seara de Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook. Aceasta este adresata lui Ludovic Orban, prim-ministru interimar si presedinte PNL, lui Dan Barna - presedinte USR si lui Dacian Ciolos - presedinte PLUS. Citeste si: Barna, dupa decizia PNL de a-l sustine…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni vineri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se candidatul la Primaria Capitalei, dar si lista Cabinetului condus de premierul desemnat Florin Citu si programul de guvernare al viitorului Executiv.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca anuntul facut de liderul PNL, Ludovic Orban, privind sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei reprezinta ''un mare pas inainte pentru perspectiva unui candidat unic anti-PSD la Bucuresti''. ''O veste buna - PNL tocmai a anuntat…

- Nicusor Dan a multumit intr-o postare pe Facebook lui Ludovic Orban pentru sustinerea candidaturii sale la Primaria Capitalei din partea PNL. Nicusor Dan afirma ca este un gest de mare responsabilitate politica, in conditiile in care PNL are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta…

