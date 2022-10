Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca Primaria Capitalei […] The post Nicușor Dan: Subvențiile la caldura vor ajunge la 1,5 miliarde lei. Primaria cere sprijinul Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .