- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seara, 8 mai, la B1TV, ca are o „relație corecta cu PNL” și a precizat ca are incredere in electoratul de dreapta ca nu o va vota pe Gabriela Firea sau PSD la alegerile locale din 2024.Edilul a admis ca in Consiliul General „mai apar tensiuni”, dar el…

- Nicusor Dan le promite bucureștenilor schimbari in ceea ce privește aspectul parcurilor pe care Primaria Capitalei le administreaza. Primarul General al municipiului București spune ca se va ocupa de problema aleilor care nu au mai fost reabilitate de peste 50 de ani.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat, sambata, despre situatia aleilor din Parcul Herastrau ca a fost desfasurata procedura de achizitie, proiectare si executie consolidare maluri si tocmai a fost depusa o oferta. El a aratat ca, pentru ca a fost un repros anul trecut, vara aceasta vor arata mai…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata ca au fost incheiate contracte pentru intretinerea tuturor spatiilor verzi administrate de catre Primaria Capitalei, dar si ca autoritatea locala realizeaza lucrari de reabilitate a infrastructurii, care nu a fost refacuta zeci de ani."Am…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni la Europa FM, despre o noua candidatura la Primaria Capitalei ca el isi doreste si va candida. ”Am gasit un oras in faliment si l-am facut credibil financiar”, a mai spus edilul.Primarul Capitalei a fost intrebat cum comenteaza ultimul sondaj care…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca sediul primariei si Arcul de Triumf vor fi iluminate in albastru, in acest weekend, pentru marcarea Zilei Mondiale a Autismului.Edilul precizeaza ca demersul reprezinta o initiativa a Asociatiei Help Autism, care lanseaza o campanie de atragere a atentiei…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta facturi mai mici la energia electrica consumata pentru iluminatul stradal, dupa ce Primaria Capitalei a obtinut finantare nerambursabila de la Administratia Fondului de Mediu (AFM) in valoare de 25 milioane lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public…

- Intrebat, sambata, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca ii este frica sa mearga pe Calea Victoriei, Nicusor Dan a raspuns: ”Nu. Am fost chiar aseara in Centrul Vechi, pe Calea Victoriei”. Acesta considera ca exista ”un intreg ecosistem pe zona imobiliara in care autoritatea nu functioneaza”.…