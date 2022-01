Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca va propune Consiliului General al Capitalei majorarea pretului pe care bucurestenii racordati la sistemul centralizat de termoficare il vor plati pentru incalzire si apa calda. Acesta spune ca dupa majorarea aprețurilor la energie, efortul Primariei…

- „Pentru ca circula informații contradictorii, fac precizarile necesare cu privire la prețul gigacaloriei in București.In primul rand, in contextul acțiunilor guvernului, de sprijin pentru termoficare, am transmis, primarii municipiilor din Romania prin Asociația Municipiilor, o scrisoare catre Guvern…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca recent a fost finalizata procedura de preluare in administrare a Parcului Vacaresti. “E pentru prima oara cand o arie naturala protejata din Romania e data in administrare unei primarii”, a scris edilul general, joi, pe pagina sa de Facebook.El spune ca, prin…

- Costul termoficarii, dar si intentia Primariei Capitalei de a prelua ELCEN se numara printre subiectele care urmeaza sa fie abordate, vineri, in cadrul intalnirii de lucru anuntata la Palatul Victoria, la care va fi prezent si premierul Nicolae Ciuca.

- Primarul Nicușor Dan propune de la 1 decembrie o creștere a prețului gigacaloriei pentru populație de la 164 lei la 280 lei, a anunțat acesta in cadrul ședinței de Consiliu General de vineri. Aceasta cifra a rezultat in urma discuțiilor cu consilierii generali. PNL și PMP au fost de acord, PSD și USR,…