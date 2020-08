Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarul general Gabriela Firea a cheltuit in patru ani bugetul pe cinci ani al municipalitatii. "La momentul asta (...) se pare ca datoria curenta a Primariei, la sfarsit…

- Fostul președinte Traian Basescu a anunțat, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca, in urma excluderii PMP de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS privind o posibila alianța de dreapta comuna pentru alegerile locale, a facut oferta partidului pe care l-a inființat de a-l repezenta pentru conducerea…

- Traian Basescu spune ca vrea sa candideze la primaria municipiului București, in condițiile in care partidul sau, PMP, nu este agreat de alianța de dreapta.Fostul președinte al Romaniei a discutat despre acest subiect cu șeful PMP, Eugen Tomac, caruia i-a transmis ca este pregatit sa intre in cursa…