- Actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca in prezent este mult mai susținut de bucureșteni decat in 2020, anul a caștigat alegerile locale. Intrebat miercuri despre faptul ca un sondaj de opinie arata ca ar obtine mai multe procente daca ar candida pentru un nou mandat la sefia PMB, cu sustinerea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, 7 iunie, ca, in prezent, are o sustinere mai mare din partea bucurestenilor decat avea in 2020 si ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat, cu sustinerea partidelor de dreapta, informeaza Agerpres."Situatia mea e mai buna decat in 2020. Atunci…

- Antrenorul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic (61 de ani), a analizat victoria obținuta de aradeni in fața Gloriei Buzau, scor 5-1, in returul barajului de promovare-menținere in Superliga. „Textiliștii” vor ramane in prima liga și sezonul viitor. „Puriul” a spus ca a trait barajul contra buzoienilor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca „70% din operatorii care sunt pe piata ar fi in situatia sa raspunda la acel acord” privind reducerea pretului la lapte. „Doresc sa imi prezentati, impreuna cu Consiliul Concurentei, masuriel pe care le-am discutat impreuna…

- Discuțiile despre posibilele taieri de salarii, abordate intens zilele acestea prin Guvern și ministere, au ajuns și la urechile președintelui. Aparent nemulțumit de activitatea Guvernului, Klaus Iohannis a promis ca nu vor exista taieri la salarii sau disponibilizari. „Este, intr-adevar o discuție…

- Președintele Klaus Iohannis a tranșat marul discordiei din Coaliție legat de disponibilizari și salarii. Acesta a vorbit, joi, de la Constanța, despre „gaura din buget” și a spus ca nu vor exista taieri la salarii sau disponibilizari. Este, intr-adevar o discuție in spațiul opublic care a luat o direcție…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu vor exista taieri de salarii. Declarația a fost facuta la finalul vizitei la Renewable Energy School of Skills din Constanța. Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Administratia Prezidentiala se va incadra in prevederile bugetare care au fost aprobate…