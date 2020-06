Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la Primaria Capitalei, deputatul independent Nicușor Dan, și PNL București ii reproșeaza primarului general, Gabriela Firea, ca l-ar fi trimis pe viceprimarul Aurelian Badulescu sa perturbe...

