Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, s-a enervat dupa ce primarul Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis prin presa ca nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau. "Am aflat și eu din presa ca dl. primar general a declarat ca nu se pune problema ca Primaria…

- "Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau", a transmis, vineri, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. El a adaugat ca edilul de sector Clotilde Armand "are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau și nici nu are capacitatea financiara pentru…

- Criza gunoiului ar trebui sa se incheie, dupa acordul semnat vineri, 27 august, intre Primaria Sectorului 1 si compania Romprest privind asigurarea serviciilor de salubritate. „Suma pe care ne-am angajat sa o platim este de 49.000.000 lei pentru cinci luni”, a transmis primarul Sectorului 1, Clotilde…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat ca a fost semnat un acord intre Primaria Sectorului 1 si firma de salubrizare, care se incadreaza in bugetul disponibil. Potrivit prefectului, acordul asigura serviciile de salubrizare „la un nivel optim”. „A fost dificil sa ajungem aici, dar este important…

- Adrian Vigheciu, consilier PSD la Primaria Generala a Capitalei, il acuza pe Nicușor Dan ca "a sabotat cu buna știința parcurile, curațenia și sanatatea bucureștenilor, doar pentru a-și face jocurile politice". Intr-o postare pe Facebook, Adrian Vigheciu susține ca primarul Capitalei a subfinanțat…

- Compania Romprest se va ocupa in continuare de curațenia din Sectorul 1 dupa ce prefectul Capitalei, Alin Stoica, nu a mai prelugit starea de alerta. Primaria Sectorului 1 a ajuns miercuri la o ințelegere cu Romprest, dupa o intalnire care a avut loc la Prefectura, astfel incat compania sa reduca prestația…

- Clotilde Armand anunța ca Primaria Sectorului 1 a virat Spitalului Floreasca suma de 2,8 milioane lei pentru plata facturilor de utilitați, intreținere și funcționare: „In acest moment, toate resursele...

- Garda Naționala de Mediu, condusa de comisarul general Octavian Berceanu, a amendat de patru ori Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, pentru munții de gunoaie abandonați pe strazi. La solicitarea Newsweek Romania, Garda Naționala de Mediu a transmis ca „in luna martie au fost…