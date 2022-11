Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri ca a sesizat Directia Nationala Anticoruptie, Inspectoratul de Stat in Constructii si prefectul pentru ”nelegalitatea flagranta a PUZ Primaverii 1”, care prevede construirea pe un teren prevazut ca spatiu verde in PUZ Zone Construite Protejate. „Din…

- Se pare ca și Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a comis-o! In urma cu puțin timp, acesta a fost amendat chiar in fața instituției pe care o conduce. Care este motivul pentru care polițiștii l-au reținut.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri, 12 octombrie, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control".Edilul spune ca haosul urbanistic este generat de autoritatile locale care nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis Direcției Naționale Anticorupție (DNA) o sesizare vu privire probleme identificate de Corpul de Control al primarului in urma verificarii de la STB in ceea ce privește achiziția de tramvaie noi.