Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, intrebat daca l-a anuntat Nicusor Dan despre intentia de a se inscrie in PNL, ca nu a vorbit cu acesta despre subiect si ca discutiile si inainte de a decide sa candideze la Primaria Capitalei si dupa au fost legate de problemele si solutiile pentru Bucuresti.Citește…

- Dupa ce Nicușor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea ca s-a certat cu toate cele 3 guverne ale PSD pentru ca nu o ajuta, premierul Ludovic Orban a confirma și el ca multe dintre problemele Bucureștiului nu pot fi rezolvat de primar, decat daca este sprijinit de guvern. Presedintele PNL a declarat marti…

- Gabriela Firea este convinsa ca Nicusor Dan s-a referit la ea atunci cand a folosit cuvantul "panarama" intr-o declaratie publica "La mine s-a referit, pentru ca inainte a vorbit despre neajunsurile din București, apoi a rostit cuvantul care nu-i face cinste - panarama, dupa care a spus ca…

- "Doamna Firea e de 10 ori mai corupta decat acest Nicusor Dan. A dat cateva zeci de milioane pentru publicitate. Voi credeti ca eu vorbesc degeaba? A venit doamna Firea si ne-a aratat cum cumpara echipamente pentru spitale, cum le face tuturor analize COVID, cum ii trateaza pe toti. Doamna…

- Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, susține ca actualul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, se teme de o dezbatere publica alaturi de el, iar strategia sa este de „a minți in medii controlate și de a cheltui milioane de euro din banii bucureștenilor pentru…

- ALEGERI LOCALE 2020. "In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide din Romania, care beneficiaza de 52-53% din opțiunile cetațenilor. Noi credem in Nicușor Dan, avem incredere in victoria lui Nicușor Dan, este o victorie fundamentala pentru a readuce Bucureștiul…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Gabriela Firea a adus orașul in faliment. Nu a imbunatațit infrastructura.Nu a facut nicio creșa și nicio gradinița. Nu a rezoltat niciuna din problemele structurale ale orașului. Firea a lasat o datorie de patru miliarde de lei. Ca parlamentar, am contribuit la Legea riscului…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca datoria Primariei municipiului Bucuresti, la sfarsitul lunii iunie, era de 3,7 miliarde lei, precizand ca primarul Gabriela Firea a cheltuit in patru ani bugetul pe cinci ani.