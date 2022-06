Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a anunțat ca a fost sesizata instanța de judecata pentru a anula cele doua dipoziții prin care primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a decis restituirea Parcului Bordei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sindicatul Europol a publicat, marți seara, pe Facebook imagini cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in timp ce acesta traverseaza o strada aglomerata, printr-un loc nepermis, cu fiica sa in brațe. Sindicalistii afirma ca primarul da un exemplu negativ copilului, incurajand incalcarea legii.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Sunt vești EXTRAORDINARE de la Guvern pentru tinerii romani! Vor putea obține noi sume de bani in valoare de zeci de mii de lei. Mare ATENȚIE! Aceste sume URIAȘE de bani se vor acorda respectand anumite cerințe și vor putea fi cheltuiți doar in anumite scopuri. Citește mai multe AICI și vezi cum…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ca incearca sa blocheze transportul in comun, sustinand ca aceasta institutie a devenit "noua bata a PSD in Bucuresti". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Trei sportivi romani s-au clasat pe podium, sambata, in prima zi a Cupei Europene de judo pentru cadeti gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, relateaza agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O veste nu foarte buna pentru timișoreni și bucureșteni, deopotriva. Primarii celor doua orașe s-au intanit la Timișoara. Pana aici, nimic neobișnuit. Partea care ingrijoreaza este ca cei doi edili șefi susțin ca au discutat și, probabil, au facut și schimburi, despre și de ”exemple de bune practici…

- ”Nicușor Dan, Primarul General al Mun. București reprezinta pentru Mun. București și pentru cetațenii acestuia o problema mult mai serioasa decat parea sa fie acum un an. In aceasta perioada scurta de timp, Nicușor Dan a efectuat mai multe acțiuni conștiente și deliberate impotriva cetațenilor Capitalei.”,…