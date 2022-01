Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a fost uimit, zilele trecute, cand procurorii DNA au descins la Primaria Generala dimineața la ora 6, sa-i ceara un morman de acte. Surse judiciare au declarat pentru Sursa Zilei ca la cate ilegalitați și incurcaturi a facut primarul general pana acum, dosarul privind angajarile ilegale,…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, a ținut sa anunțe, luni, ca 2021 a fost primul an in care Primaria Generala s-a achitat integral de obligatiile de plata la termie. El a prezentat un grafic si chiar a precizat ca acesta ”nu da nici caldura si nici apa calda acelor bucuresteni care sunt inca,…

- Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni pe prim-ministrul Nicolae Ciuca, impreuna cu doar cațiva miniștri, pentru a pune la punct proiectele importante de anul acesta. Surse politice au declarat ca doar patru miniștri au fost chemați la Cotroceni, impreuna cu premierul Ciuca. Este vorba despre ministrul…

- Noul guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR și Minoritați, numita “Coaliția Naționala pentru Romania”, va fi “parafata” joi dimineața, prin semnarea unui acord politic in care se arata cum se va produce rotația premierilor de la PNL și PSD și a ministrilor din fiecare formațiune. Conform unui draft obținut…

- Un barbat a murit prin decapitare, vineri seara, intr-un accident rutier produs din cauza unei șicanari in trafic, pe Drumul European 70, in județul Teleorman. In accident au fost implicate doua TIR-uri și o autoutilitara. Surse din poliție au precizat ca accidentul s-a produs dupa ce unul dintre cei…

- Liberalii se reunesc joi, intr-o sedinta a Biroului Executiv, in sistem videoconferinta. Sedinta vine dupa ce negocierile dintre PNL, PSD si UDMR pentru formarea unui nou Guvern s-au blocat din cauza nominalizarii premierului. Biroul Executiv al PNL se va reuni in sedinta, joi, la ora 14.00, in sistem…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și liderul organizației PNL București, și care s-a opus, in ședința de luni seara a conducerii PNL, pentru o alianța cu PSD, susține ca fara el, alianța cu ceilalți primari din Capitala, inclusiv cu Nicușor Dan, s-ar destrama “in cateva zile”. Ciprian…