Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa repare 60 dintre bulevardele și strazile Capitalei și sa refaca marcaje rutiere pe 180.000 metri patrati. Edilul șef al Capitalei a anunțat ca bugetul alocat strazilor este de 4 ori mai mare decat anul trecut. Nicușor Dan spune ca a vizitat unul dintre șantierele Capitalei, din sectorul […] The post Nicușor Dan se apuca de bulevardele bucureștene: Avem buget de 4 ori mai mare ca anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .