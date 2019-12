Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- "Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata sa facem tot ce tine de noi pentru a avea un candidat comun, cu sustinere solida. Noi credem ca Vlad Voiculescu poate fi acest candidat care sa aiba sustinerea aliantei. Suntem gata sa negociem…

- Adica Vlad Alexandrescu, nu Nicușor, pe care il vrea USR Reales președinte al PLUS fara contracandidat , Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi…

- ”Nu vrem sa mai facem greseala pe care a facut-o opozitia in 2016, sa aiba mai multi candidati si sa piarda. Vom face tot ce tine de noi sa avem un candidat comun”, a afimat Ciolos dupa Conventia Nationala a PLUS, potrivit News.ro. El este convins ca Vlad Voiculescu este cel mai bun candidat,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat duminica intr-un interviu pentru „Mediafax” ca in privinta alegerilor pentru Primaria Capitalei „Nicusor Dan e un om cu foarte bune sanse pentru Bucuresti”, insa subliniaza ca „mai e si Vlad Voiculescu” si ca Opozitia trebuie sa identifice „candidatul cu cele mai…

- USR București a organizat o consultare interna in care membrii sai au raspuns la intrebarea daca independentul Nicușor Dan poate participa la competiția interna pentru susținerea la Primaria Capitalei. Din cei 1883 membri, au raspuns 1067 (56%). Dintre aceștia, 780 (73%) au votat pentru și 287 impotriva.Validarea…