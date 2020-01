Stiri pe aceeasi tema

- Sansa ca Bucurestiul sa scape de administratia Firea - PSD este ca opozitia sa aiba un candidat unic, iar peste 60% dintre bucuresteni doresc un astfel de candidat la PMB, a declarat, duminica, Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. Nicusor Dan, candidatul independent la Primaria…

- Candidatul sustinut de USR Bucuresti la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, spune ca actuala administratie locala se mentine la un scor de 33-35 la suta din preferintele electoratului si ca este nevoie de o coalizare a partidelor de opozitie pentru o noua administratie incepand din vara acestui an.…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu crede ca la alegerile pentru Primaria Bucuresti de anul viitor opozitia trebuie sa mearga cu un singur candidat, iar in opinia sa acesta trebuie sa fie Nicusor Dan, un om care cunoaste problemele orasului.

- Europarlamentarul Traian Basescu a spus duminica seara, la B1 Tv, cu privire la candidații pentru Primaria Capitalei, ca opoziția trebuie sa intre in cursa cu un candidat unic, susținand in același varianta candidaturii lui Nicușor Dan.Traian Basescu: 'Premierul și ministrul Justiției sunt…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL in Primaria Capitalei, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre strategia liberalilor pentru a castiga Bucurestiul la alegerile locale de anul viitor. Va avea Opozitia un candidat comun? E dispus PNL sa-l sprijine pe Nicusor Dan? Candidatul Opozitiei va…

